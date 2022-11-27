今年台北市長選舉，陳時中獲得434,558票，得票率僅31.93%。資深媒體人單厚之認為，跌破民進黨35%左右的基本盤，對2024年的大選，必然會有一定的影響。

單厚之26日在《YAHOO》投書分析選情，他回顧過去台北市長選舉，2002年李應元對上馬英九，在一對一的情況下，以488,811票、35.89%的得票率敗給馬英九。

而這次（2022年）台北市長選舉，陳時中獲得434,558票，得票率僅31.93%，也跌破李應元35%左右的基本盤。

雖然民進黨得票最低是2018年的姚文智，以244,342票、17.28%的得票率慘敗。單厚之認為，當時柯文哲還算是綠營，加上選務出包、邊開邊投，才讓姚文智慘遭棄保。

單厚之披露，陳時中宣布參選台北市長時，他的民調就已經落後蔣萬安。後來的「免治馬桶」、周玉蔻的風波，加上疫苗爭議，拉開中和蔣萬安的差距，最終成為對民進黨的「不信任投票」！

單厚之強調，陳時中跌破民進黨在台北市的基本盤，對2024年的大選，必然會有一定的影響。