烏日在地的光德國中國樂團、僑仁國小國樂團與禾鎰愛樂絲竹樂團帶來多首耳熟能詳的曲目，河畔被樂聲所環繞，也吸引許多民眾駐足欣賞，場面熱烈。（南湖社區大學提供／潘虹恩台中傳真）

民眾在幸福河畔步道的空地進行親子彩繪，共同為廢棄桌椅漆上不同顏色。（南湖社區大學提供／潘虹恩台中傳真）

音樂會竟在「這裡」舉辦！南湖社大攜手仁德社區發展協會共同推廣獲好評

台中市南湖社區大學、嶺東科技大學攜手烏日區仁德社區發展協會於27日上午舉辦「聽，溪流在唱歌」工作坊，與在地居民、參與師生相約仁德社區幸福河畔，進行淨溪走讀，同時邀請3個樂團下午於河畔演奏，帶來豐富的音樂饗宴，參與民眾都相當開心。

南湖社區大學校務主任邱一峰指出，南胡社區大學所經營的區域有南屯和烏日2區，其中有大肚山、筏子溪、烏溪和南屯溪，因此他一直有個浪漫的想法，想推動「聽溪流在唱歌」的活動，可惜苦無資源。

邱一峰表示，近期剛好有同仁的孩子就讀僑仁國小音樂班，於是運用資源，邀請附近光德國中及僑仁國小2所學校的音樂班來到河畔演奏，舉辦社區音樂會，音樂班老師也大力支持，就把聽溪流在唱歌的概念融入社區音樂會中，同時讓地方活動的推展深入到社區裡。

邱一峰說，幸福河畔是仁德社區發展協會長期經營的在地場域，包含淨溪、螢火蟲的復育、地方文化導讀及公共空間的經營，都已經是台中市相當具代表性的社區營造景點，社區居民對這裡都很投入、認同；這次舉辦音樂會，不但是運用在地資源活化地方，更襯托出社區在地方發展的特點。

民眾上午8時就在仁德社區活動中心集合，沿著幸福河畔的步道撿拾垃圾，接著在幸福河畔步道的空地邀請親子共同彩繪廢棄桌椅，進行河川綠美化；下午則有禾鎰愛樂絲竹樂團與烏日在地的光德國中國樂社、僑仁國小國樂團一同演出，帶來多首耳熟能詳的曲目，河畔被樂聲所環繞，也吸引許多民眾駐足欣賞，場面熱烈。

烏日仁德社區發展協會理事長陳嘉進指出，今天活動來了100多位民眾一同參加，相當盛大，未來也會邀請街頭藝人進駐幸福河畔，將有3個不同單位在周末輪流來這裡表演，希望未來有機會推展社區咖啡、音樂會等活動，讓社區更加熱絡活化。