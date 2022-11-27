九合一選舉甫落幕，北港溪以北綠營全面潰敗，據傳民進黨內各派系均把責任歸究到行政院長蘇貞昌身上，要求蘇請辭負責。有黨內人士透露，農委會主委陳吉仲在今年蛋荒、斑斑吃石斑施政頻頻失靈，加上過去挨批看顏色補助已拉足仇恨值，將與蘇貞昌同退。

面對本次民進黨的慘重選情，蘇貞昌的施政不力遭黨內咎責，據了解，黨內跨越派系均要求蘇貞昌下台以擔負政治責任。但有黨內人士透露，陳吉仲之後將和蘇一同退下。

該人士表示，陳吉仲預計會在立法院審查完明年度預算案後被換下，畢竟審查之前內閣改組，預算案必須重提，蘇貞昌還沒辭職是因為要有時間「擦屁股」，但是否像早先外傳，由現任屏東縣長潘孟安接任農委會主委還不得而知，畢竟農委會主委的位置是出了名「吃力不討好」。

該人士指出，面對蛋價快1年了還無法回穩，當時陳吉仲口口聲聲說要負責，但後來卻說只管蛋荒不管蛋價，完全看不到政務官的責任政治；至於班班吃石斑已有6億經費，結果這學期過一半，說好每班能吃到4次石斑，很多學校卻連1次都還沒吃到，陳吉仲的政策一再跳票，根本執行之無能、內容之荒謬。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，從這次天然災害現金救助的認定爭議，看出陳主委並不尊重前線同仁的專業，而台灣農業若要進步，農業技術、創新佔了很大部分，但台灣這幾年無論在經費編列、科研創新的重視上都有待改善。

李武忠指出，農委會上面還有總統和行政院長，主委只是政策執行者，如果兩岸局勢、農業政策等大方向都不變，誰來做都不是重點，台灣農業還是一樣依賴補貼再補貼，難道下任主委能不補貼嗎？