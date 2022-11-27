受累於經濟走下坡、衰退風險逼進，企業界合併與併購案件急速萎縮，進而影響華爾街今年業績，預料銀行今年底發放給員工的獎金比去年大幅縮水，部分職位的縮減幅度可能多達4成。

薪資顧問公司Johnson Associates周二公布的最新報告指出，協助企業合併與收購的銀行員工，預料今年獎金縮減約15到20％，負責企業籌措新資本的銀行員工，今年獎金料將銳減40～45％。上述數據都經通膨調整。

該報告指出，銀行業高層的年度獎金可能萎縮25～30％，資產經理人的獎金也將比去年少20～25％。

今年年終獎金與2021年華爾街員工的豐厚報酬形成對比，當時因市場收購活動旺盛，企業股票首度公開上市（IPO）也相當熱絡，使華爾街財源滾滾，也大方發放紅利。

Johnson Associates常務董事強生（Alan Johnson）指出，「今年獎金異常糟糕。我認為很多人看到獎金後會很不快樂。一些人將另謀出路…此外也可能出現裁員。」

他提到，「就業市場從非常火熱到非常寒冷，如今必須人力精簡或凍結人事。這實在是相當大的轉變。」

該報告透過分析經濟數據以及諮詢大型銀行、對沖基金訊息，內容提及由於衰退的威脅升溫，僱主撙節成本壓力大增，銀行業不但明顯放慢招募計畫，也擬展開裁員行動。

今年收購與合併數量大幅趨緩。根據路孚特（Refinitiv）資料，第三季全球合併和收購交易約達6,420億美元，不但較前一季衰退42％，並寫下十年來同期最低水準。

法律事務所Herrick, Feinstein LLP企業部主任迪菲歐（Morris DeFeo）表示，「合併與併購市場是領先經濟指標，我認為這領域交易趨緩，是受到經濟前景蕭條的影響。」