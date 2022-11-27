九合一選舉落幕，新北市議員選舉，國民黨32席、民進黨28席，藍營僅差1席過半，現任議長蔣根煌連任機會大，目前綠營議員無人表態競爭，藍營若想穩中求位，仍須尋求民眾黨、無黨及無黨團結聯盟6席合作，避免中途跑盤，屆時幫助無黨團結聯盟總召蔡錦賢爭取副議長之位，也不無可能。

新北市升格以來，新北市議員藍綠席次互有消長，2010年第一屆選舉，藍綠未過半，無黨成為關鍵；2014年民進黨以32席成為多數黨，國民黨聯合無黨籍議員，雙方投票平手，最終靠抽籤，使蔣根煌當選議會龍頭；2018年國民黨則維持多數黨，靠著無黨籍議員支持，取得正副議長。

民進黨市議員本次選舉較上屆多出4席，不過，民眾黨、無黨及無黨團結聯盟市議員偏藍，要尋求合作，達到過半門檻仍有難度，目前尚未有議員表態角逐。民進黨新北市議會總召陳啟能一度傳出有意爭取議長，但他表示，正副議長是很重要的職位，黨中央如何規畫不知道，他聽從黨的安排，怎麼說怎麼做，還未表達個人意見。

反觀藍營維持32席，很大機率尋求上屆模式，順利爭取無黨合作，穩固議長之位。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，藍營沒有過半，需要額外爭取2席以上，依照過往經驗，無黨與藍營理念相同，合作機會較綠營高。

蔣根煌表示，他會加強無黨籍議員支持國民黨推出的正副議長席次，自己也會出馬競選下任議長。

雖然蔣根煌連任議長機會大，副議長之位卻出現較大變數，往年藍營推派人選眾多，無黨籍議員都是選擇支持其餘人選，不過，蔡錦賢也表態想要爭取，他說，他有意願參選副議長，但也會跟藍營商討，將待謝票行程結束後，與對方討論。

黃志雄表示，藍營與無黨合作會拿出誠意，像是法案、預算都可以溝通，不過人選部分將會與黨內先溝通，確定有共識後，才有定論。