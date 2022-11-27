強檔韓綜《Running Man》邀請藝人李伊庚、河道權、朱宇宰3位上節目，而且還是擔任隊長角色，河道權已不是第一次來，每次他都放話要挑戰金鍾國，希望能打敗他，但之前都是以敗戰收場，這次河道權仍舊以「打敗金鍾國」為努力目標，這次更聯手李伊庚、朱宇宰，作戰策略是假裝邀請金鍾國跟他同隊，最後再丟包，就想看金鍾國失敗成為1人隊，男人間的戰火一觸即發。

遊戲開始前，成員紛紛打聽3位隊長是誰，劉在錫還放假消息給全昭旻，當她聽到名單內有曹世鎬，卻馬上喊著不錄影要回家，還想打電話給朱宇宰爭取同一隊，沒想到劉在錫把曹世鎬的電話改成朱宇宰，電話撥出去後才發現被劉在錫整了，但為了化解尷尬，全昭旻只好馬上轉頭介紹身後美麗的漢江美景，曹世鎬也跟著禮貌附和，「漢江很美，但你更美」，巧妙地結束了這失禮的誤會。

而口口聲聲說要打倒金鍾國的河道權，當競賽開始後居然和金鍾國同隊，這讓其他兩位隊長看不懂，河道權解釋本來要讓金鍾國下車，但他一上車吃三明治，卻吃的到處都是，行為就像巨嬰一樣，惹的河道權父愛噴發，便於心不忍心軟選他當隊員。節目結束後，河道權也在自己的Instagram放上與金鍾國合照，照片中他還把手搭在金鍾國的肩膀上，金鍾國則側躺在沙發，貼文還寫上「我跟鍾國哥不再競爭了唷！」無厘頭的爆笑內容就鎖定本週日(11/27)晚間6點中天綜合台《Running Man》，晚間10點中視頻道也能收看。