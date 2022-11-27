針對民進黨敗選、蔡英文請辭黨主席，國民黨台北市議員徐巧芯今(27日)在《週末大爆卦》節目表示，蔡英文發表的敗選感言沒有什麼溫度，也沒有什麼內容，非常空泛，根本就沒有檢討到核心的問題，理由就是會直接碰觸到英系的問題，就是為什麼這次很多地方不用初選而用徵召的？因為可以讓自己人出來選，加上何志偉質疑的黑道輔選等問題，如果檢討這些就等於打臉英系跟蔡英文自己，而她沒有辦法接受英系翻車。

「對他們而言，2022不過是2024的前哨戰而已。」徐巧芯指出，所以2022如果能讓一些英系重要角色投入選舉，並且選上的話，接下來2024跟賴清德的接班角力戰，就可以取得很大的優勢。這也是為什麼今年的民進黨並不是很團結，有點分裂的原因，在初選事件時就已經埋下互相不信任的種子。所以在台南也好、屏東也好，都沒有像往年那樣大勝，真的讓國民黨覺得很感動，雖然沒有贏下來，但真的就是差那最後一步了。

徐巧芯表示，所以蔡英文之所以講得那麼空泛的原因，就是因為她就是問題本身。因為今年的敗選，英系要負最大的責任，不管陳時中、林智堅（林智堅就跨了新竹跟桃園），鄭運鵬雖然是新潮流系，但像鄭文燦的新潮流北流，跟蔡英文的關係也是密不可分。

「再加上爆料黑金、治安的問題，也都是跟英系緊密牽連在一起。」徐巧芯指出，所以當她說什麼我們無法突破地方政治結構的時候，有沒有想過台北市文山區有個叫黃承國的仁兄，他也是屬於妳們集團的一部分，那妳們的合作突破了所謂地方的結構嗎？還是其實是綠能你不能？黃承國是輔選大將很重要？連何志偉都公開講了，有黑道、很糟糕的人在台北市的選舉裡面，跟陳時中陣營合作，這是他所認為的敗選原因之一。

徐巧芯強調，所以蔡英文怎麼能夠去檢討這件事呢？如果檢討的話不就是自打臉自己嗎？所以最重要的原因就是英系會整個翻車，她沒有辦法接受這樣子的結果。因為整個民進黨只是把2022年當作2024年的工具，並不是真的想要讓人民選擇一個比較好的對象，否則就直接用初選的方式來決定就好了。最後只有屏東有初選，其他地方完全都沒有，安插的人如果是英系，好像就已經得天獨厚的感覺。

「所以她就是最後該被除掉的那個，周處除三害啦，她就是第三害。」徐巧芯說，蔡英文講一大堆問題，講這個、講那個，為什麼就是不講她自己呢？