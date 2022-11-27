縣市長選舉落幕，民進黨如選前民調預估一樣，慘遭敗選。媒體選前所做的北市、桃園、新竹等3市封關前及封關後民調，在26日晚間公布。前民進黨立委沈富雄對此表示，民調「準」。

根據《少康戰情室》主持人趙少康26日晚間所公布的《TVBS》民調，台北市長封關前民調︰國民黨蔣萬安36％、民進黨陳時中26％、無黨籍黃珊珊24％；桃園市長封關後民調(之前未公布)︰國民黨張善政40％、民進黨鄭運鵬32％、無黨籍鄭寶清4％、民眾黨賴香伶2％；新竹市長封關前民調︰民眾黨高虹安33％、民進黨沈慧虹28％、國民黨林耕仁19％。沈富雄對此認為，民調準。

針對桃園市長選戰，沈富雄透露，封關前，其實沒有人敢講張善政會贏，但是封關以後，有人告訴他，張善政在桃園的領先遠超過蔣萬安在台北的領先，看來這是合理的。

沈富雄接著指出，國民黨從明天開始就要擔心台北市跟桃園市這兩位當選人的施政成績，大家看在眼裡，大家可以原諒他們3個月的時間，3個月內，台北市長當選人蔣萬安、桃園市長當選人張善政，如果做得不行，可能馬上有人會吐槽。所以他派趙少康去輔導張善政、新北市長侯友宜去輔導蔣萬安，3個月內一定要讓人耳目一新，不然國民黨這樣的勝利，大家的期待值都非常高，一旦開始有一點失望，恐怕氣勢就會下去了。