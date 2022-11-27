《向左走向右走》心電感應版「機遇與命運之歌」精彩演出片段。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版，由人力飛行劇團攜手財團法人數位藝術基金會共同製作、資策會技術協辦。其中的數位應用特點，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果，同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的虛擬分身。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版，由人力飛行劇團攜手財團法人數位藝術基金會共同製作、資策會技術協辦。其中的數位應用特點，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果，同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的虛擬分身。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版，由人力飛行劇團攜手財團法人數位藝術基金會共同製作、資策會技術協辦。其中的數位應用特點，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果，同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的虛擬分身。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》音樂劇改編自幾米同名暢銷繪本，故事描述一對因命運總是錯身而過的單身男女，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版，由人力飛行劇團攜手財團法人數位藝術基金會共同製作、資策會技術協辦。其中的數位應用特點，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果，同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的虛擬分身。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》音樂劇改編自幾米同名暢銷繪本，故事描述一對因命運總是錯身而過的單身男女，揪心動人的情節自2008年首演至今，累積無數劇迷。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版則是運用兩廳院的5G場域來翻新經典音樂劇作品，是一個全新的創作，而透過5G建置轉型為智慧型展演場域，能協助創作團隊進行更大膽的嘗試。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版則是運用兩廳院的5G場域來翻新經典音樂劇作品，是一個全新的創作，而透過5G建置轉型為智慧型展演場域，能協助創作團隊進行更大膽的嘗試。（鄧博仁攝）

《向左走向右走》心電感應版則是運用兩廳院的5G場域來翻新經典音樂劇作品，是一個全新的創作，而透過5G建置轉型為智慧型展演場域，能協助創作團隊進行更大膽的嘗試。（鄧博仁攝）

兩廳院舉辦幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版演前記者會，邀請文化部、數位發展部、經濟部，包括數位發展部部長唐鳳（左6）、國家表演藝術中心董事長高志尚（中）、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右5）及兆豐銀行文教基金會等貴賓，共同見證科藝高度融合的演示成果。（鄧博仁攝）

數位發展部部長唐鳳（左後）與文化部政務次長蕭宗煌（右後）體驗動態捕捉技術。（鄧博仁攝）

國家兩廳院近年加速數位轉型，在文化部、數位發展部、經濟部支持下，偕同資策會積極推動場館5G軟硬體升級計畫，繼2021年首次以大型戶外跨域展演《神不在的小鎮》，創下線上線下逾25萬觀眾參與的紀錄後，今（2022）年又再度結合經典音樂劇及5G數位科技推出幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版，於11月27日起一連演出八場，將音樂劇推向另一個觀演新境界。

兩廳院近年將劇場的未來性視為目標，並致力打造亞洲的世界指標藝術中心。而劇場的未來形式，包括虛實共創等，必須仰賴數位科技來實踐。

此次《向左走向右走》心電感應版則是運用兩廳院的5G場域來翻新經典音樂劇作品，是一個全新的創作，而透過5G建置轉型為智慧型展演場域，能協助創作團隊進行更大膽的嘗試，可以建立表演藝術科技創新應用與服務模式，並有效提高文化設施的可及性，豐富表演藝術場館的未來面貌。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，推行5G計畫並加入數位科技創新研發的過程中困難重重，但也帶來科藝融合經驗的累積。以本次演出為例，數位科技不僅為膾炙人口的臺灣經典繪本提供不同的視角，賦予作品更多想像與創意。

數位發展部長唐鳳指出，台灣原創文化團隊創作與5G應用體驗在文化科技上的整合服務，以數位科技打破時空藩籬，服務多元族群，完成數位平權的實踐、消弭區域發展落差等，一直是數位部長期努力的目標。透過創新數位技術賦能臺灣文化永續發展是重要議題，透過5G傳輸，加速包括AR／VR、沉浸體驗等新興科技蓬勃發展，數位部將持續支持5G導入場域應用，擔任「引領者」角色，催生具潛力的新興技術應用與商業服務，加速建立產業生態圈，以服務及應用輸出到國際市場。

文化部次長蕭宗煌也表示，過去這兩三年來全球在新冠疫情的籠罩下，各行各業都受了很大的衝擊，文化部為協助藝文產業攜手共渡難關，部長李永得宣布推出「積極性藝文紓困計畫補助」，強調「人才不流失、創作不中斷、數位再進化」，這似乎已明白表示數位科技會是未來文化產業與藝術創作的亮點。

本次的《向左走向右走》心電感應版，由人力飛行劇團攜手財團法人數位藝術基金會共同製作、資策會技術協辦。其中的數位應用特點，包括動態捕捉結合擴增實境(AR)應用，在國家戲劇院的場域內達成異地共演的效果，同時搭配仙草影像所設計的動畫角色，創造出高度擬真的虛擬分身。