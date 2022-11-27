新北市新莊日前發生一起警匪追逐，有員警巡邏時發現33歲的李姓男子形跡可疑，結果對方一發現立刻加速逃跑，雙方更一度追上禁行機車的高架橋上，結果李男眼見逃不過，竟轉而加速衝撞員警所騎乘的機車，造成員警倒地受傷，但最後在支援警力的配合下順利將男子逮捕，並發現原來他是毒品通緝犯，最後被依多項罪名移送法辦。

這起警匪追逐發生在22日下午4時許，當時新莊福營派出所員警張庭瑋、李威霆騎著警用機車執行守望勤務時，在中正路514巷口發現李男騎著機車經過，見他行跡可疑因此欲上前盤查，沒想到李男立即加速逃逸，而員警見狀也立刻騎車追上。

李男騎機車從泰山區新北大道騎上台1高架橋逃逸，張、李兩名嫌犯也緊追在後，結果李男見無法逃逸，竟騎車撞向張員車輛企圖玉石俱焚，導致2人雙雙倒地，並造成張員左小腿輕微擦傷。

所幸這時警方的支援警力也隨後趕到，合力將李男壓制在地，並現場查獲約1.4公克的安非他命1包，訊後依依毒品危害防制條例、毒品通緝、妨害公務等罪移送新北地檢署偵辦。

另外當時有名見義勇為的機車騎士林姓男子剛到桃園考完堆高機證照，在騎車回基隆途中見到警匪追逐，不顧自身腳傷打石膏需要柱枴杖，立即騎車衝上前支援警方圍捕李男，更在李男在台1高架橋上把2名警察皆連遭撞倒後，還奮不顧身衝上前壓制李男，爭取時間直到支援警力到場。

事後林男稱自己的機車因此出現多個損傷，但員警有先自掏腰包3000元給林男修車，不過由於他協助警方時也同時騎車觸犯多項交通規則，因此上網發文懇請網友不要檢舉自己，不過林男後來留言透露，表示福營派出所長承諾會幫他註銷違規罰單。

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