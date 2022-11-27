韓國籍日本導演崔洋一曾執導2004年上映電影《再見了，可魯》，細膩的拍攝手法感動不少影迷，據日媒報導他27日凌晨不敵膀胱癌去世，享壽73歲，喪禮和告別式只邀請家庭成員和近親，逝世消息一出，許多喜愛他的影迷感到錯愕，紛紛在網上表示哀悼。

崔洋一父親是在日朝鮮人，母親則是日本人，他畢業於東京朝鮮中學，後來就讀東京攝影學院，退學後進入電影界擔任燈光助理，在業界發揮拍攝天份，師承大島渚、若松孝二、後藤幸一等知名導演，1993年執導電影《月夜行車》嶄露頭角，獲得許多大獎，更獲得日本奧斯卡金像獎最佳導演和最佳劇本的提名。

2004年身為韓籍導演的他被任命成為日本電影導演協會第8屆副理事，隔年他執導電影《血與骨》獲得第28屆日本奧斯卡金像獎最佳導演和最佳編劇獎，拍攝技巧受到業界肯定，崔洋一最後執導的電影是2007年的《忍者戰場》，由松山健一、小雪、伊藤英明、鄭伊健、小林薰等主演。

今年1月崔洋一接受採訪透露2019年就被診斷出患有膀胱癌，2020年4月曾接受手術切除，不過2021年去醫院檢查發現癌細胞擴散到淋巴，導致要留院2週觀察病情，並開始換新的抗癌藥物治療，沒想到10個月後就傳出噩耗，崔洋一妻子青木英子發出訃告，透露崔洋一是在27日凌晨1點因膀胱癌病逝，享壽73歲，告別式將請家人和近親出席。