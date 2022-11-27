台灣本土女子團體「閃亮三姊妹」由江佩云、江佩珍和江珮瑩共同組成，2009年解散後，3人各有不同的發展，其中小妹江珮瑩轉戰政壇，雖競選過程遭抹黑，仍在今年順利三連任里長，稍早她在臉書感謝選民賜票以及曾伸出援手的人。

昨（26日）是九合一選舉，晚間開票完成後，大姊江佩云在臉書代妹公開票數，只見江珮瑩以2396票打敗對手楊上賢，贏了704票，大姊高興地表示：「感謝各位里民大家對珮瑩的肯定及支持，感謝感謝再感謝大家辛苦了。」

今（27日）下午，江珮瑩也在臉書發聲：「因為有各位鄉親里民好朋友一路的信任相伴及相挺支持，珮瑩才能有今天的成績」，她感謝競選過程中所有提供協助的人，也深知當選是責任的開始，承諾會讓平南里活力充沛，再度謝謝里民給予她服務的機會。

許多網友紛紛留言祝福：「高票當選，眾望所歸」、「恭喜連任成功」、「有服務里民的里長，又幫里內爭取非常多的建設！平南里的里民會一直支持妳的⋯」。

事實上，江珮瑩選舉期間，曾PO文表示：「拒絕一直抹黑、拒絕一直造謠」，原來她遭匿名宣傳車暗酸「昔知名藝人里長強勢干涉宮廟財務」，擔心影響選情，氣得赴桃園地檢提告；她感慨第一次選的時候，爸爸還能幫忙當黑臉主持公道，但第二次參選爸爸已不在，沒想到今年三度參選卻發生這種事情，為了遏制惡劣選風，她將黑粉的留言截圖存證，和服務團隊採取法律途徑，所幸選舉結果出爐後，江珮瑩順利三連任里長。