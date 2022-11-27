九合一選舉和18歲公民權公民複決結果出爐，除嘉義市長延至12月18日投票外，21縣市首長由國民黨拿下13席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍2席。入口網站「Yahoo奇摩」26日起針對「你對九合一選舉整體結果滿意嗎？」進行網路民調，截至今（27日）晚上7點，已有逾3.89萬名網友投票，高達79.1％的網友表示滿意。

「Yahoo奇摩」26日起針對「你對九合一選舉整體結果滿意嗎？」進行網路民調，截至27日晚間7點，已有3.89萬名網友投票。高達40.0%的網友表示還算滿意，39.1%的網友表示非常滿意；8.9%則表示非常不滿意，8.9%不太滿意；4.0%表示不知道／沒意見。

該民調也問到：「你對六都首長選舉結果滿意嗎？」有47.2%的網友認為還算滿意，29.6%非常滿意；10.8%不太滿意，8.6%表示非常不滿意；3.8%表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「18歲公民權公民複決未通過，你對這個結果滿意嗎？（同意票564萬7102張，不同意票501萬6427張，未達公民複決通過門檻。）」進行調查，50.9%的網友表示非常滿意，23.0%表示還算滿意；9.5%非常不滿意，9.4%不太滿意；7.2%表示不知道／沒意見。