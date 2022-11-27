「護國神山」台積電的高薪工作讓不少人夢寐以求，不過也有不少人實際體驗過工作內容後，決定離開台積電另求他職。一位曾在台積電研發部門待了2年半的網友表示，自己曾以為加入以後可以學到很多、打開眼界，結果卻都是在做雜事，主管和同仁們的相處也不是很好，導致心理情緒長期低落，讓他決定離開，沒想到獲得自由後心靈真的快樂許多。貼文一出讓許多前輩直呼有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，不用進產線的台積電研發部門當初是他夢寐以求的工作，以為可以打開眼界、學到很多、投入先進的製程，沒想到實際到職後，前輩常常不理會、不教導，就直接把他丟到第一線，做錯了再罵「啊，你怎麼連這都不會」，或是只給一些很膚淺的回答，有時候還會被有心人酸言酸語。反觀女生卻很吃香，MO（Miss operation，作業疏失）可以被原諒、案子延誤可以當沒事，報告不會做、開會被問爆都有人幫忙。

原PO提到，在職期間他都在做雜事，一點長進也沒有，思考半年後終於決定離職。「在裡面每天就是覺得很累，但是回顧今天做的事後，會發現怎麼又是這些雜事…」，每天下班後情緒都相當低落、不想跟人講話，連他最喜歡的運動都無法放鬆心情；工作內容很多很雜，案子還沒延誤主管就會一直推進進度、壓時間，中間又會新增很多任務，「心好累」。

到了新公司後，前輩反而很熱心的教授工作心得，甚至每天撥出1個多小時教學，沒空時也會另外請人教學，讓他學到很多能夠充實自己內涵、知識的內容。原PO強調，雖然新公司薪水不像台積電那麼多，但他快樂、開闊很多，像是心靈被救贖的感覺，「我沒後悔下山」。

對此，許多前輩紛紛回應，「我也跟你一樣下山，GG文化真的就像你說的那樣，後來轉去豬屎屋（IC設計公司）後海闊天空，也是遇到人超好願意教的前輩，年薪也比以前多很多，很慶幸當初下定決心登出」、「離開台積到豬屎屋真的是一片天空啦，自由無價啦真的很有感」、「『啊你怎麼連這都不會』有聲音」、「非常有感，台積的文化就是這麼噁心」。