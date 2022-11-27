台灣啤酒英熊職業籃球隊27日作客高雄全家海神主場，靠著首次穿上台啤戰袍亮相的愛禮(Cleanthony Early)拿下31分，並在比賽最後4秒接獲傳球後拋進兩分逆轉比數，帶領台啤英熊以98比97擊敗海神隊，拿下最近的2連勝。

面對今年球季首次的客場征戰，台啤英熊一開賽手感狀況不理想，首節團隊僅拿下20分。不過來到第二節，板凳出發的老將朱億宗及首次亮相的愛禮立刻補上火力支援，兩人第二節一共拿下29分，愛禮更是單節三分球5投4中拿下20分幫助球隊克服最多10分的落後將比分咬住。

但來到下半場台啤進攻防守都當機，加上愛禮短暫傷退及李啓瑋奪權犯規出場，讓海神把差距拉大到18分。還好大勝(Branden Dawson)及時跳出，單節拿下11分讓第三節結束時維持在個位數差距。第四節兩隊一路互咬，倒數16秒時海神隊還以1分領先，台啤最後一波進攻交給朱億宗，雖然沒打進不過自己搶下進攻籃板並找到籃下的愛禮，愛禮雖然失去平衡但還是把球拋進籃框將比數逆轉，並造成對手犯規。最後4秒愛禮選擇故意罰不進將比賽時間耗完，終場台啤英熊逆轉擊敗海神，也報了開幕戰落敗的一箭之仇。

這場比賽台啤5人得分上雙，愛禮首次上場就拿下31分、7籃板、5助攻，並投進關鍵的致勝球。賽後他也表示感謝隊友關鍵的時刻選擇相信他，第1場比賽就能幫助球隊拿下勝利感覺非常好。而針對拿下這場勝利的關鍵，隊長蔣淯安則表示：「在開幕周之後，我們有針對防守策略有做出一些調整，這場比賽我們在協防及輪轉有漸入佳境，相信在拿下這場勝利後我們會越來越好。」

接下來台啤英熊將回到主場，在12月3日、4日於天母體育館舉行「全綠換」交換禮物主題周，進場球迷消費滿額即有機會抽到由英熊球員及小調啤精心準備的交換禮物，在這充滿紅綠氛圍的12月，歡迎球迷們換上聖誕綠Dress Code，陪伴英熊們全綠以赴奮戰。目前「全綠換」主題周門票於FamiTicket全網購票網販售中，相關活動請鎖定台啤英熊官方社群。