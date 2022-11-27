警方隨後組成專案小組，經擴大調閱監視器，在當晚7時30分查獲6人到案。1號者為主謀。(黃敬文翻攝)

竟敢挑選舉日鬧事，三重有間宮廟僅因陣頭負責人因家中突然辦喪事，無法如期出陣頭協助繞境，竟派出6人衝到對方位在蘆洲的宮廟砸廟，蘆洲警方獲報立刻組成專案小組進行調查，案發後2小時就把6名涉案份子逮捕，全案依違反刑法妨害秩序、毀損罪移送新北地檢署偵辦。

這起事件發生在昨(26)日下午5時48分許，蘆洲警方獲報正和街16巷處有間宮廟發生衝突，立刻出動快打部隊趕到現場，不過當時滋事分子已經離開，現場無人受傷，僅有放在宮廟外的神轎遭砸毀。

經詢問現場的27歲吳姓男子，才得知對方是該宮廟的陣頭負責人，他表示原先答應另間位在三重的宮廟協助繞境事宜，沒想到因為近日家中爺爺離世在辦喪事，因此告知對方近期不便協助，沒想到三重宮廟的負責人47歲林姓男子因此心生不滿，竟在26日下午親率另外5人到蘆洲宮廟鬧事，將放在宮廟外的神轎砸毀洩憤。

警方隨後組成專案小組，經擴大調閱監視器，在當晚7時30分查獲6人到案，初步了解雙方是因為原本談好要出陣頭卻被取消而起糾紛，全案警方依違反刑法妨害秩序、毀損罪移送新北地檢署偵辦。