台灣首度舉辦IFBB PRO LEAGUE職業賽的壓軸「PRO SHOW」，最終兩座「小金人」分別由台灣職業選手蔡明潔在男子健體項目、韓國職業選手朴智彬在女子比基尼項目分別奪下，兩人同時取得「奧賽」的參賽權。

壓軸好戲「PRO SHOW」只有已取得職業賽資格的選手才能參賽，而且只比男子健體、女子比基尼兩個項目，共計男女21位選手角逐。贏得男子健體項目「小金人」的蔡明潔，目前是健身工廠楠梓廠的健身教練，他贏得「小金人」後興奮表示，「謝謝這個舞台，謝謝健身工廠給我這個機會，很榮幸將代表台灣站上奧賽的舞台。」

拿下女子比基尼項目「小金人」的朴智彬說：「我沒有想過能夠拿到奧賽的參賽資格；站在舞台上，我就只想到呈現最完美的自己，而且不要有任何的失誤。」她還表示：「最要感謝的是家人，他們特地來到台灣當我的加油團，我未來會更謙虛、更努力。」

今年賽事的主辦單位健身工廠力邀重量級的評審，裁判長泰瑞克（Terrick El Guindy）對於台灣選手在舞台上的表現刮目相看，他說：「台灣選手的基因很優良，在未來的國際健美比賽中，我預期將會取得很好的名次。」所有參賽選手站上媲美國際規格的舞台，並搭配富有變化的燈光、音響等設備，以及多位專業公正的國際裁判，讓今年賽會畫下圓滿句點。