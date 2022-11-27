衛福部部長薛瑞元（右）與台灣癌症基金會董事長王金平（左）27日出席台灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮。薛瑞元被媒體問到前衛福部長陳時中敗選，無緣成為台北市長，外界紛紛抓戰犯。薛瑞元出席活動時則表示，內部已經在做檢討，目前不便評論，但自己不會迴避任何政治上的責任，未來去留一切交由上級來決定。（鄧博仁攝）

衛福部部長薛瑞元（左）與台灣癌症基金會董事長王金平（右）27日出席台灣癌症基金會二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮，兩人一起切下蛋糕慶賀。（鄧博仁攝）

台灣癌症基金會27日舉辦二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮。本屆的抗癌鬥士黃昱清，確診淋巴癌4期，住院期間剛好小孩出生，於是立志要陪小孩長大，決定重拾健身運動，最後成為台灣首位腦癌健力三項選手；突破癌症四期困境勇奪健美比賽冠軍。頒獎典禮當天，他當場脫掉上衣，展現他的好身材。（鄧博仁攝）

台灣癌症基金會27日舉辦二十五周年慶暨十大抗癌鬥士頒獎典禮，典禮前請來稻草人現代舞蹈團表演《翻轉癌症》。台灣癌症基金會至今走過16個年頭，陪伴逾百位抗癌鬥士把癌症是生命的句點，翻轉為人生的逗點，進而成為未來的支點，勇敢繼續前行。（鄧博仁攝）

台灣癌症基金會深耕癌症防治25年，成就無數社會影響力，包括「飲食革命翻轉餐桌」如天天5蔬果、蔬果彩虹579；「防癌政策-接軌國際落實在地」推動HPV疫苗公費施打、第5癌-肺癌公費篩檢…等；以及「癌症照護-推動院外軟實力」成立實體與線上的照護系統，給予癌友最優質的服務。

今天（27日）舉辦二十五週年感恩會暨第十六屆十大抗癌鬥士頒獎，受到來自各界的祝福，包括賴清德副總統、衛福部薛瑞元部長的肯定。同時集結十大抗癌鬥士的生命故事，出版了「翻轉癌症 抗癌力大躍進-不只存活還要樂活」專書。

本屆的抗癌鬥士，有因治療原可能無法自主呼吸還得長期臥床，最後成為台灣首位腦癌健力三項選手；突破癌症四期困境勇奪健美比賽冠軍；照顧兒癌病童10多年後，自己也罹癌的護理師但仍積極翻轉癌症困境，活出生命的正能量，將自己每一天過得精采！

台灣癌症基金會至今走過16個年頭，陪伴逾百位抗癌鬥士把癌症是生命的句點，翻轉為人生的逗點，進而成為未來的支點，勇敢繼續前行。

今年也特別邀請歷屆抗癌鬥士學長姐回娘家，來到現場跟大家分享，罹癌後比存活更重要的，還有樂活!