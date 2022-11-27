台灣癌症基金會深耕癌症防治25年，成就無數社會影響力，包括「飲食革命翻轉餐桌」如天天5蔬果、蔬果彩虹579；「防癌政策-接軌國際落實在地」推動HPV疫苗公費施打、第5癌-肺癌公費篩檢…等；以及「癌症照護-推動院外軟實力」成立實體與線上的照護系統，給予癌友最優質的服務。
今天（27日）舉辦二十五週年感恩會暨第十六屆十大抗癌鬥士頒獎，受到來自各界的祝福，包括賴清德副總統、衛福部薛瑞元部長的肯定。同時集結十大抗癌鬥士的生命故事，出版了「翻轉癌症 抗癌力大躍進-不只存活還要樂活」專書。
本屆的抗癌鬥士，有因治療原可能無法自主呼吸還得長期臥床，最後成為台灣首位腦癌健力三項選手；突破癌症四期困境勇奪健美比賽冠軍；照顧兒癌病童10多年後，自己也罹癌的護理師但仍積極翻轉癌症困境，活出生命的正能量，將自己每一天過得精采！
台灣癌症基金會至今走過16個年頭，陪伴逾百位抗癌鬥士把癌症是生命的句點，翻轉為人生的逗點，進而成為未來的支點，勇敢繼續前行。
今年也特別邀請歷屆抗癌鬥士學長姐回娘家，來到現場跟大家分享，罹癌後比存活更重要的，還有樂活!
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