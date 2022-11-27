女星「向太」陳嵐年輕時外型亮麗，早年從台灣到香港工作，23歲就嫁給香港演員向華強，婚後成為丈夫事業上的幫手，讓向家在香港演藝圈如魚得水。近年她為兒子婚姻大事操心，欽點郭碧婷做兒媳，夫妻倆生下一子一女，讓陳嵐升格當奶奶。近日陳嵐釋出與香港女星「靚靚」袁詠儀的視訊片段，陳嵐展示收藏的包包，讓袁詠儀眼睛都亮了，直呼：「都是珍藏品」。

陳嵐近日在小紅書上傳一段與袁詠儀視訊的影片，陳嵐與袁詠儀約一起去澳門看Tiffany House，看完可以一起去購物買包，接著就將鏡頭對向自己的收藏包包，只見房間中有一整排櫃子都是包包，超豪氣收藏讓袁詠儀都看呆，直呼：「你那些是珍藏品哎，沒見過沒見過，哇漂亮」，面對誇讚，向太淡定表示：「反正我都不敢給朋友去參觀，參觀一次就不見幾個，所以妳挑一個」，有意給袁詠儀送個包當禮物。

影片曝光後，網友讚嘆陳嵐的財力驚人：「她那一個包可以在我們小縣城買個房子了吧」、「你看的拼色至少三百萬（約1295萬台幣）起」、「限量款呢，小縣城的大別墅都可以」、「你們都搞錯重點了…重點不是包多少錢，而是你要在那消費了很多錢以後…才看的到包…如果要買頂級的…那算下來根本就不是一個包多少錢的問題了」、「往大了想，市區買套別墅都可以」、「這一牆估計在800-1千萬（約4318萬台幣）左右，只看包的價格」、「向太展出的那些包都好幾百萬一個啊，小縣城買幾套房了」。