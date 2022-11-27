企排18年第7周第2天第2戰，男子組由conti對戰屏東台電，26日conti與桃園台灣產險大戰5局氣力放盡輸掉比賽，而對手屏東台電昨日也被強敵直落三，27日雙方都在找尋機會一掃昨日的陰霾，結果屏東台電供電終於順暢，最後以25比21、35比33、25比21直落三拿走勝利，也送conti開季9連敗。

首局屏東台電變陣！罕見由黃宇晨擔任先發，屏東台電開局先馳得點，由詹旻翰點扣帶領球隊拉至3分分差，conti王俊傑擔任伏兵以一記B式快攻還擊，比數來到8比9成功緊咬展現韌性。conti雷諾鐵血攔網防下屏東台電許紋誠的重扣，這記防守也讓conti氣勢高漲，一度取得3分領先，一陣拉鋸戰後屏東台電許紋誠吊球偷襲成功開啟一波反攻，屏東台電比分反超3分，關鍵時刻屏東台電曾茂聰、蔡沛彰及許紋誠三人貢獻攻擊火力，幫助屏東台電拿下本局。

次局conti周冠宇以扣球touch out開啟本局激戰，本局前段屏東台電林宜暉攻守俱佳先是點扣後再攔網得分，助隊連拿3分，屏東台電蔡沛彰跳發Ace及發球得分幫助隊伍甩開conti的糾纏，將比分拉至4分差，但conti永不言棄，靠著隊內林聖恩、周冠宇及鄭振堃組成的銅牆鐵壁，連續兩次攔網得分帶領隊伍反超3分差，但屏東台電詹旻翰精彩攔網及發球得分硬是將比數拉至20比20平手，接著雙方不斷地拉鋸戰，大戰至33比33的deuce，最後conti關鍵2次擊球失誤，屏東台電驚險宣告聽牌。

第三局屏東台電顏振富先行快攻得分，雙方延續上局的氣勢，開始膠著對拚，一路咬到7比7平手，屏東台電靠著優異的防守成功擺脫conti，將比分拉至5分差，進攻端屏東台電蔡沛彰三號位的快攻得分及曾茂聰的斜線攻擊助隊伍維持優勢，conti再度發揮他們的堅韌性，靠著朱凱逸及雷諾的進攻串聯幫助隊伍拉到僅剩2分差，但屏東台電的進攻火力更勝一籌，靠著洪宇叡兩記重扣幫助隊伍拿下本場勝利。