大雪飄落在烏克蘭首都基輔上，這將是烏克蘭近年來最最困難的一場冬天。俄羅斯對電力系統的打擊，嚴重的損壞了基輔的供暖與照明系統，上百萬人必須面臨持續的零度以下低溫考驗。

半島電視台(Aljazeera)報導，氣象預報稱，基輔將在星期日開始大雪，並且持續到3到4天，這座戰前擁有 280 萬居民的烏克蘭首都，每個人都要有禦寒的準備。

烏克蘭國家電力公司Ukrenergo表示，目前電力供應只夠四分之三的電力需求，因此必進行全國範圍的輪流供電與限電。官員科瓦連科 (Sergey Kovalenko) 表示，經過搶修之後，基輔的供電情況已有所改善，但目前只能保證每區至少有4個小時的電力供應。

澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 罕見的批評基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)辦事不力，“他說：「不幸的是，地方政府並沒有把所有工作做好。特別是，基輔有很多投訴……許多家戶中已經斷電 20 甚至 30 個小時，卻依然沒有復電。」

克里琴科沒有回應澤連斯基總統的批評。他說「我很難解釋現在基輔所面臨的所有挑戰，俄羅斯想讓我們凍僵。沒有電，沒有暖氣，沒有水。」

自 10 月以來， 俄羅斯一直在用遠程飛彈、無人機攻擊烏克蘭的電力和供暖系統。試圖削弱基輔的戰鬥能力，以逼迫烏方出面談判。

不過，烏克蘭利用歷史紀念日要大家牢記俄羅斯的歷史罪行。星期六，烏克蘭緬懷了蘇聯時代飢荒的受害者，「烏克蘭大饑荒」發生在 1932~33 年，有數百萬烏克蘭人死在史達林殘酷的經濟政策下。

烏克蘭於 1991 年獨立後，就開始調查與紀錄大饑荒，將紀念日設定在11 月的第4個星期六，當天，烏克蘭每家每戶會在窗邊放置蠟燭以示紀念。

自 2014 年 廣場革命，烏克蔓推翻了親俄的總統亞努科維奇之後，烏克蘭增強了民族意識，其中大饑荒在烏克蘭的集體記憶，就扮演著越來越重要的角色。