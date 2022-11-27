女性私密處飄出異味，難免會讓伴侶覺得有些尷尬，婦產科醫師蕭詠嫻指出，造成私密處異味有4種原因，包括漏尿沾染、汗腺狐臭、經血不足及細菌感染，如果發現下體散發出魚腥味，就可能是陰道已受到感染，建議就醫治療。

婦產科醫師蕭詠嫻在臉書發布影片指出，4種造成私密處有異味的原因，第一是漏尿沾染內褲，形成尿騷味，且可能滋生細菌。第二是散發類似狐臭味道，需經過特殊處理去除汗腺才能解決，不過有些研究認為這種味道對伴侶有吸引力。

第三則是月經前後的經血，因為量不足多，導致停留在陰道內的時間較久，慢慢產生出鐵鏽味。最後就是感染導致異味，如果是細菌感染，通常聞起來像是魚腥味，若是分泌物呈現黃綠色、灰灰臭臭的，應儘速就醫治療。

蕭詠嫻也提醒，私密處分泌物有時候帶一點類似養樂多的乳酸味，顏色是白白的或是淡淡的黃色，都是很正常的現象，無須過度清潔或是使用太香的產品，以免影響私密處菌叢平衡。