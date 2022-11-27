30歲林姓男子駕駛賓士返家途中，疑因工作疲勞，筆直撞進桃園大廟景福宮前的路擋，車右前側受損，幸好人未受傷，警方獲報立即趕抵現場處理，林男酒測值為0，稱是太累所致，隔天早上已自行將車拖吊至修車廠。

桃園大廟景福宮有近300年歷史，位處桃園區中正路上，廟埕正對著路衝，因有紅綠燈，過去少見遭民眾撞上，主任委員簡征潭說，幸好開漳聖王保佑，沒有大礙，廟方獲悉遭撞後，為了信眾安全，已立即自費更換路擋，不會主動跟林男索賠或追究，讓林男自表心意，廟方也感謝警方鼎力相助。

賓士車暗夜撞進位處路衝的桃園大廟。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)