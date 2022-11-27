2022九合一大選結果出爐，民進黨桃園市長候選人、立委鄭運鵬雖拿到將近43萬的得票數，仍以近13萬票差距敗給國民黨張善政。鄭運鵬今(27日)在兒子的陪同下上街跟支持者謝票，並在臉書上講了許多感性溫暖話語給兒子，但支持者卻從照片中發現真正亮點，洗版留言「這孩子真的帥耶」，甚至有人歪樓調侃「早點讓兒子出來就投你！」

鄭運鵬27日與兒子和立委黃世杰一同車掃謝票，表示，雖然兒子段考在即，但今天同意陪同上街謝票、走了一小段路，他也希望能藉此讓兒子看見，身為父親的他失利時究竟在做什麼。鄭運鵬說，為了不讓兒子有虛榮感，勝選時他從沒邀請過兒子，對他而言失敗的經驗比成功更難得。鄭運鵬提到，他的家人生活時沒有享受特權，卻承受著無法想像的壓力，他希望家人們能夠撐過，期待未來在不同領域能夠承擔更大的責任。

藉由這次謝票，他想讓兒子能夠明白，團隊們尊重選舉結果的態度，大家都盡了全力，爸爸也盡了全力，未來桃園還是會很好。「我希望孩子看到，從政是一件承擔責任的工作，承擔責任沒有風平浪靜、理所當然這回事。」鄭運鵬強調，「我希望他們看到，即使在爸爸敗選的時候，也是有價值和溫暖的。」一番感性告白，似有致敬高雄市長陳其邁2018敗選後，憑暖男形象重新崛起的意味。

鄭運鵬感性的謝票貼文曝光，支持者們卻聚焦在父子2人在車上比愛心的照片，留言大讚：「兒子是韓星形容的，臉蛋天才，漫撕男（撕漫男，意思是就像漫畫裡的主角一樣帥氣）喔」「這孩子真的帥耶」、「兒子好帥啊」、「哇，帥到可以走演藝圈了」、「兒子真的好帥」，甚至有人歪樓虧說「早點讓兒子出來就投你」，似不見敗選的沉重氣氛，網路互動輕鬆幽默。