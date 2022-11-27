明（28）日各地天氣穩定，不過由於鋒面即將報到，氣象局表示，周三（30日）一直到下周日（12月4日）水氣多、氣溫降，北部、東半部有短暫雨。另外明天清晨及夜間西半部地區、金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象局公布明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地水氣、雲量持續減少，只有迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區晴到多雲、可以見到陽光的天氣；溫度方面，夜晚清晨仍有涼意，各地低溫約為21、22度，白天溫度暖熱，高溫約30度左右，中南部會再更高一些，各地日夜溫差稍大。

氣象局公布一周天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

周二（29日）天氣維持穩定，但是晚間起鋒面報到，東北季風增強，北東轉濕，各地逐漸轉涼，氣溫以台中以北、東北部、東部高溫降幅最為顯著，其他地區早晚也較涼。

周三至周四（12月1日）東北季風影響，迎風面水氣多，降雨以北部、東半部為主，有短暫雨；中南部仍以多雲到晴天氣為主，山區有零星降雨機會；若水氣較多，中部平地亦有降雨機率。周五（12月2日）起至下周日東北季風將逐漸減弱，但迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的天氣。