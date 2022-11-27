南韓戲劇女神孫藝真今年3月與男神玄彬舉行世紀婚禮，很快地傳來懷孕好消息，令粉絲們又驚又喜。預產期在12月的她，今（27日）傳已生產，對此所屬經紀公司MSteam娛樂稍早證實喜訊，透露孫藝真平安產子。

根據韓媒報導，有知情人爆料孫藝真27日生了，並表示母子均安，之後會在首爾驛三洞的某間月子中心調理身體。消息傳開後，經紀公司立即證實好消息。

孫藝真和老公玄彬因合作韓劇《愛的迫降》擦出愛火，不過小倆口相當保護隱私，直到殺青後才官宣戀情。交往2年多，孫藝真、玄彬確定彼此是想走一生的伴侶，今年3月底在首爾舉行非公開形式的婚禮，再到美國度蜜月，不久後就傳出懷孕的好消息，堪稱雙喜臨門。

對此，孫藝真6月在IG證實喜訊，寫道：「今天想與大家分享一件令人開心且慎重的好消息，那就是新的生命來到我們的身邊了」，接著透露懷孕後，每天都很焦慮、興奮，感受著身體的各種變化。由於懷孕初期必須小心，只能等到為時已晚時，才能跟所有關心他們的粉絲分享這個好消息，夫妻倆會盡全力保護這個寶貴的生命。

孫藝真預產期本是12月，如今提前至11月底生產，夫妻倆喜獲射手座兒子，讓粉絲們都為他們感到高興。