九合一選戰落幕，日本學者野嶋剛今(27日)在臉書分享他對綠營敗選的觀察，包括：「年輕人給民進黨政府教訓」、「民進黨並非輸給國民黨，是輸給自己」。他同時也點出國民黨本次雖然大勝，但因為大家都會觀望，若無法凝聚共識推出最強候選人，大好機會轉為失敗也極有可能。

根據野嶋剛接受《報導者》訪問的內容中提到，像2018年，感覺整場選舉目光都被他霸佔，雖然是地方選舉，但感覺變成像是全國性的選舉。前面幾場選舉都是民進黨勝利，是因為2014年的太陽花運動掀起一股潮流、帶動選舉結果的改變。

但仔細分析這次選舉，卻沒有大環境時代潮流的因素，像台中市和新北市國民黨大贏，是因為選民覺得現在市長做得好所以投給他，其他縣市也是這樣；代表選民是看候選人好壞來決定怎麼投票，反而不是民進黨整體特別不好所以他們落後，也不是國民黨整體特別好所以大贏。

野嶋剛強調，回過頭看國民黨的大勝，雖然能讓他們對接下來的總統大選抱持很高的期待，讓他們志氣比天高，但是不一定他們就能夠贏下選舉。因為國民黨麻煩的地方在於，這次贏這麼多，朱立倫也想要選，侯友宜也會有期待。綜合這些情況，以國民黨的特性，很難在短期內團結做決定，因為大家都會觀望。對國民黨來說，若無法凝聚共識，推出最強候選人，大好機會轉為失敗也是極有可能的。