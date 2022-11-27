P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人本賽季連打3場客場比賽後，27日回到主場鳳山體育館，迎戰桃園璞園領航猿。新洋將鈦強與傷癒復出的周儀翔初登板，鈦強攻下22分、11籃板和6助攻，但鋼鐵人仍以78比108慘敗收場，也是開季4連敗，至今還沒開胡，反觀領航猿拿下本季首勝(2敗)。

現場除了有相當多的活動以及節目內容，入場好禮更是全部回饋給球迷們，賽前有鋼鐵女神雅典娜見面會，賽後也有100名球迷參與球員簽名見面會，場外也有美食攤販供球迷們現場邊看球邊享用，開場儀式由高雄在地「Roxy Band」現場表演Live Band帶動現場氣氛。

雖然鋼鐵人首節開局落後10分，鈦強在攻守兩端上的好表現，除了三分外圍開火，展現身體對抗性要到小帳加一，王律翔兩顆底角三分緊咬比分，首節鋼鐵人以23比29稍微落後。第二節，鈦強與陳又瑋連線，在鋼鐵主場獻出霸氣首灌，單節送出兩顆麻辣鍋，可惜進攻無發施展手腳，打完中場，鋼鐵人仍以39比54落後。

下半場易籃後，鋼鐵人吹起反攻的號角，由鈦強大轉身後找到埋伏在底角的陳又瑋連線成功，再一條龍雙臂爆扣，將鋼鐵主場氣勢不斷抬升，可惜無法延續反讓領航猿打出連續得分的攻勢，末節鋼鐵人換上多名小將們上場磨練，藍少甫把握空檔單節拿下10分，最終鋼鐵人以30分之差吞敗。

鋼鐵人總教練莫銳表示，今天球隊狀態不甚理想，而鈦強及周儀翔傷癒歸隊皆於周四才與球隊練球及配合，而本場讓鈦強也比較多的上場時間，是希望能夠透過大量的比賽時間讓他盡快適應場上節奏。

本日開幕戰共吸引3250人進場支持，商品營業額達41萬元。開幕周尚未結束，鋼鐵人29日即將對上新竹街口攻城獅，屆時一樣有眾多活動及好禮等著球迷一同參與。