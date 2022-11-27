九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。對此，前立委林濁水今（27）日就在臉書上分析了民進黨台北市長候選人陳時中慘敗的內幕，更用川普和高虹安為例，直言「仇恨值之高肯定空前絕後，卻都當選」，引發討論。

林濁水在臉書上PO出一篇「陳時中被標籤化仇恨值高」的文章表示，這大概沒錯，但川普和高虹安仇恨值都不比陳時中低。林濁水舉例，「川普在所有主流媒體全面圍剿下，他也惡聲至必反之，仇恨值之高創美國總統選舉以來記錄；高虹安更不得了，是戰鬥綠、戰鬥藍中的韓派、本土藍林耕仁，綠柯大老，四面圍擊，仇恨值之高肯定空前絕後，卻都當選」。

林濁水更說，「當愛恨兩極化時，仇恨值高，喜好值也勢均力敵，則不足為患，若三腳督縱仇恨值過半只要喜好值達40%也當選跑不掉」，最後林濁水也強調，「遇大爭議時，除非唯唯諾諾逃避決斷，否則必引起強仇恨值，這是當領袖的命定。所以儘管人貼標籤，陳時中何必太在意」。