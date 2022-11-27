九合一選戰落幕，全台當選縣市首長得票率排行榜出爐，6都16縣市長當選人中，花蓮縣長徐榛蔚以64.73％居全台之冠，前晚開票，徐的票數一路領先對手民進黨候選人Kolas Yotaka，成功爭取連任。地方人士分析，由於綠營府院黨強壓，並透過空戰，網路混淆、抹黑，加上氣候等因素使得整體投票率降低，徐榛蔚得票數雖然比4年前少，但最終打贏這一仗，也守住花蓮的純樸。

根據中選會公布資訊，徐榛蔚獲得9萬6645票、得票率64.73％，Kolas得票數4萬7845、得票率32.04％，徐榛蔚以近5萬票差距，在全縣13鄉鎮市大贏對手連任成功，得票率也居全台縣市首長中排名第一位。

地方人士分析，這次選戰民進黨透過偏頗言論，混淆所謂「家族政治」、「家天下」，讓選民大感不滿，徐榛蔚一度還擊直指，「不管國外或台灣藍綠兩黨，家族成員多人參政是非常普遍現象，只要透過民主制度參選，能獲得選民支持，而非封建的血緣繼承制度，那就是民主的結果。」

徐榛蔚強調，她是一票、一票選出來的縣長，民進黨忽略黨內那麼多政二代、政三代的政治家族，卻刻意把人貼上負面標籤，完全是讓人無法認同的雙標手法！

有不少花蓮民眾發現，綠營在這場選舉中透過一貫手法伎倆，利用網路空戰抹黑，再由側翼廣發轉傳，還派黨籍議員候選人充當側翼「侵門踏戶」叫囂，徐榛蔚陣營說，民進黨這種極端打法，是不會被淳樸善良的花蓮人接受，徐榛蔚打贏這一戰，也代表著花蓮人堅守住純樸的核心價值。

藍營人士提到，選戰開打，府院黨強勢壓境，選前之夜，對手仍企圖透過部落、夜市散發不實、抹黑文宣，但徐榛蔚從政柔軟被形容為「媽媽縣長」，被抹黑承受極大壓力，因此徐在當選感言上感性說：「感謝花蓮人大智慧，也讓她心中感受到的溫暖」。

藍營人士說，對手試圖翻轉原住民選區、打族群牌，但比起傅崐萁、徐榛蔚先後擔任縣長，已走訪全縣200多個部落不下數十次，族人與徐、傅建立起革命情感，顯然對手挑動族群牌未能奏效。

地方人士剖析，徐榛蔚這次選戰票數比2018年少，探究原因在於受到氣候影響等因素，使全台投票率普遍降低，尤其只有花蓮降大雨，不過，徐榛蔚仍守住藍營大票倉，還拿下12縣市當選首長中最高得票率。