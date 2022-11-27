女星林志玲老公AKIRA（黑澤良平）前陣子和妻兒一同回台，他驚喜現身金鐘57綜藝節目頒獎典禮，更擔任頒獎人，活動中大秀流利中文，可見下了不少苦心，近日又因工作飛回日本，行程排很滿，夫妻倆個性相當低調，很少分享私下的生活。近期女星陳怡蓉為老公慶祝生日，找來幾位同為11月的朋友一同慶祝，林志玲與老公AKIRA也有受邀。

女星陳怡蓉跟醫美名醫薛博仁結婚5年，近日正逢老公生日，陳怡蓉找來同為11月的壽星，11月29日出生的林志玲，陳怡蓉分享：「11月慶生趴，就這麼剛好，剛好都有空，剛好都生日，剛好都想念，緣分就是這麼的神奇，阿門。」她透露為了決定送什麼禮物給老公而絞盡腦汁，後來想想覺得不管送再好，以後吵架也不會因為送什麼有所改變，「那就祝以後吵架完我還在溜」；由於在場三位女生都為人母，陳怡蓉表示媽媽經聊不完，在育兒這方面很有話聊。

照片中難得看到林志玲和AKIRA私下狀態，林志玲穿著綠色條紋洋裝，外罩一件同色針織衫，耳環也是綠色，可以看出穿著有經過精心搭配，且淡妝的林志玲依舊漂亮，溫婉氣質讓人過目難忘，AKIRA站在林志玲身後開心比YA，他穿著較為休閒，模樣相當帥氣。

主持人寇乃馨看到後留言：「生日快樂親愛的，黃國倫也是11月生日呢~下回一起約～」，網友也驚呼：「是姐姐跟姐夫」、「哇～都是一對對佳偶天成」、「剛好都美女」。