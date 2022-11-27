世足》摩洛哥自由球開得漂亮 隊友介入越位進球不算 21:592022/11/27 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 摩洛哥齊亞赫（左）的自由球因為隊友處於越位位子介入進球，因此進球不算，他也相當無奈。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022卡達世界盃足球賽F組小組賽，台北時間27日晚間9點上屆季軍比利時出戰摩洛哥，兩隊上半場踢完0比0未能有進球，不過摩洛哥在傷停補時階段齊亞赫自由球開得漂亮，球越過比利時門將庫爾圖瓦防守，不過裁判經過VAR判讀，認定摩洛哥塞斯處在越位位子介入進球，因此判定進球不算。 比利時中場歐納納（Amadou Onana）吞下了一張黃牌，本屆世足已累積兩張，下一場小組賽對克羅埃西亞就無法出賽。 #足球 #世界盃 #世足 #世界盃足球賽 #進球 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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