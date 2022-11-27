2022卡達世界盃足球賽F組小組賽，台北時間27日晚間9點上屆季軍比利時出戰摩洛哥，兩隊上半場踢完0比0未能有進球，不過摩洛哥在傷停補時階段齊亞赫自由球開得漂亮，球越過比利時門將庫爾圖瓦防守，不過裁判經過VAR判讀，認定摩洛哥塞斯處在越位位子介入進球，因此判定進球不算。

比利時中場歐納納（Amadou Onana）吞下了一張黃牌，本屆世足已累積兩張，下一場小組賽對克羅埃西亞就無法出賽。