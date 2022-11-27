中國大陸最多個省份近日開展核酸機構排查，多達250間核酸檢測機構因頻繁造假被有關部門責令整改，另有26間機構自行或被責令暫停核酸檢測業務。其中華大基因、蘭衞醫學等上市公司更是名列其中，引起包括財經界與路醫藥界的廣泛關注。

據《東網》報導，大陸最近頻繁出現核酸檢測機構數據造假的問題，背後反映的卻是人性的醜陋。由於核酸造假的成本低、利益大，令不少奸商敢於鋌而走險。今年頭4個月，大陸花在核酸檢測上的經費高達1500億人民幣（約合台幣6490億元），不法分子將原來10人一管混合檢測改為30人一管，以降低樣本檢測成本，造成檢測結果混亂，但一些奸商卻賺得盆滿缽滿。

另有自媒體發表文章指，大陸地級市有270多個，250家核酸檢測機構因造假被查，相當於每一個地級市就有一間核酸檢測機構造假，即已經成為全國性的惡性事件。文章並質問，「為什麼越防控越多？」、「要麼是防不住了，要麼是在造假」。

陸媒質疑稱，除了核酸檢測造假外，其背後的產業鏈，例如核酸檢測試劑、檢測人員、隔離酒店、方艙醫院等，也屢傳官員包庇合作、狼狽為奸牟取暴利的情況。媒體為此痛批，大陸疫情防控形勢轉趨嚴峻，民眾咬緊牙關、飽受煎熬，卻爆出這麼多核酸機構公然造假，大發國難財，感嘆「老鼠都沒了，貓就失寵了，貓糧就沒有了」、「假如把下雨的權力交給賣傘的人，世界就不會再有晴天」。