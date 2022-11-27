九合一選舉落幕，本次民眾黨推出多名正妹出馬競選議員，但在北北桃7名正妹候選人中僅黃瀞瑩、林珍羽2人當選，被綠媒形容為「豬哥票不如預期」。其中選「死亡之組」松山信義的楊寶楨深深一鞠躬，除感謝12158位投票給她的台北市民朋友外，也喊出她並不後悔、中道務實的力量不會消失。

楊寶楨表示，不好意思辜負所有支持者的期待，努力不夠，這次沒能拼下議員席次，向大家一鞠躬致歉，未來我會繼續努力！也恭喜所有勝選的優秀議員！

「謝謝松山信義12158位投票給我的市民朋友，謝謝您們的認同！」楊寶楨感謝家人、親友、支持者和團隊同仁、志工朋友一路陪伴與幫助，沒有他們，自己就無法走到這一戰的終點站。

楊寶楨說，這次在松山信義選區「死亡之組」的藍綠夾殺激烈競爭中，她為理念而戰，完全沒有掛看板和布條，也沒有擾民的宣傳車，更把選舉經費壓在北市議員平均的1/3 —— 兩百萬以內。

她強調，因為訴求降低選舉高經費門檻，希望透過自身的實驗，來鼓勵「青年參政」，秉持著這樣的價值和理念打這場選戰，「我並不後悔。白色中道務實的力量不會消失。不論如何，謝謝大家這一路的陪伴！」

楊寶楨今(27日)也PO出她與車掃中的無黨籍台北市長候選人黃珊珊的合照，說：「在我心目中，黃珊珊33姐是最棒的台北女市長！珊寶二人組繼續努力，莫忘初衷，為了我們最愛的家鄉奮鬥！」