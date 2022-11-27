在新冠病毒Omicolon明顯症狀弱化，全球各國都採取與病毒共存的政策，也就逐步恢復疫情前生活，中國大陸仍持續堅壁清野的杜絕政策就特別顯得不合時宜，尤其在新疆首府烏魯木齊發生因居民住宅失火，卻因疫情封控導致嚴重死傷後，許多大陸城市居民已不再配合防疫政策，走上街頭與執法單位抗議，已有十幾個城市發生類似事件。

美聯社報導，首都北京的知名大學也發起串連，北京清華大學學生們走上街頭，呼籲結束封鎖，並高呼自由終將勝利。抗爭並不限於一地，北京好幾處也都有類似的抗議活動。

最大城市上海，人群為紀念發生在新疆烏魯木齊火災的悲劇，群聚在上海的烏魯木齊路弔念火災罹難者，人群回去後在第二天仍然會聚集同一地點，雖然警方堆起路障，但架不住人多而被推倒。

社交媒體上的一份名單顯示，有 50 所大學都已舉行了示威活動。包括南京、南廣州、北京和重慶等幾個最重要的人口大城。有些地方發生抗議者與身穿白色防護服的警察扭打，或者拆除封鎖社區的路障。

有些地區的警方曾經試圖以制式口號要求群眾離開，遭民眾反問「你們有什麼權力封鎖社區?」 警方試圖辯解說「警察是沒權力，但是…」然而話還沒講完，群眾就直接說「都承認自己沒那權力，也就別但是了!」

一位匿名抗議者說，這種人民的力量才是覺醒的展現，「大家都認為中國(大陸)人不敢出來抗議，沒有勇氣，但是當我們團結一起，每個人都展現勇敢，就會是真正的力量。」

持續3年的嚴格封鎖，人們一次只能一直待在家裡好幾個星期，物資短缺加上積蓄存款已快跟不上生活，使得幾星期前，就出現了電子大廠員工出逃的現象，而新疆大火更壓垮了公眾對嚴厲封控措施的容忍度。

許多抗議者效仿俄羅斯的反戰群眾，手持白紙為標語，有些人則在紙上寫「你知道我要表達什麼」。有些學生抗議者手持PRC國旗，高唱國際歌。學校黨委副書記趕到抗議現場，承諾會在全校範圍內進行討論。

這樣廣泛的串連，與社交媒體的傳播有關，雖然很多影片被網路審查人員刪除，但年輕大學生已掌握VPN，持續在推特上流傳，其中名為「李老師不是你老師」的帳號的影片收集的最多。

前香港理工大學社會科學院的鍾劍華教授認為，抗議活動雖然普遍，但不太可能威脅到中央政府，可能採取部分綏靖與懲罰部分官方的方式來平息不滿情緒。他說，就中國傳統的官場文化模式，一種常見的解決民怨方式就是「主上不犯錯，問題出在底下的執行官員」，他預測，很可能之後中央會以「地方政府過度執行了Covid 遏制措施，因為在原先的公告中，曾敦促地方官員不要濫用 Covid 限制」來平息此次民怨。是否如此，就只能繼續觀察。