九合一大選結果出爐，民進黨慘敗。台大教授左正東表示，民進黨主打「抗中保台」牌，國民黨卻沒有失血，主因是地方選舉，以及民進黨政治人物去大陸經商「白天抗中、晚上抱中」。

左正東今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大家最不滿意的是，這次選舉的過程，就是看到總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌團隊這樣的鴨霸、這樣的驕傲；對於在野黨的質詢、監督，則完全採取一個對抗的態度。對於自己犯的錯誤，完全不認錯。民眾需要一個謙卑、聆聽的政府。

左正東接著指出，他不認為，這一次選舉抗中保台遊戲已經結束。至於藍綠在抗中保台的攻防中，國民黨為何沒有失血？那是因為這是一個地方選舉，跟抗中保台、跟國家大政方針沒有關係，大家會放低議題的重要性。

左正東認為，「不投降承諾書」變成了一紙笑話。也就是說，地方選舉跟抗中保台並沒有關聯，很多選民也接受這樣的觀點。

左正東接著指出，「綠能你不能」，民進黨的政治人物去大陸經商也好，或是跟中國大陸有一些交流、往來，若把一些過去的案例拿出來，說明了民進黨的抗中保台，其實是「白天抗中、晚上抱中」，這會讓人懷疑他們的誠意。