雲林縣1名男子25日凌晨開車到虎尾鎮1家會館，疑因被誤認為用油漆潑名車，遭6人持利器砍殺，傷及四肢肌腱，在加護病房急救後脫離險境，警方在現場逮捕6名嫌犯，檢察官訊後諭令3人分別以20萬至60萬元交保；另3人由檢察官向法院聲押，法官裁定3人分別以5萬元至10萬元具保，檢方對此裁定極不認同，將研擬抗告。

虎尾警分局表示，被害男子開車載友人到虎尾某會館，友人先下車進入會館，他在車內講電話，不料對面有1輛名車遭人潑漆，對方以為是他所為，持利器砍傷其手腳，失血過多送加護病房，所幸無生命危險。

警方說，接獲報案第1時間趕抵現場，發現被害男子已自行開車至醫院就醫，行凶的6名男子以現行犯身分當場逮捕，經檢察官訊問，3人分別以20萬至60萬元交保，另3人聲押。

被害男子的妻子在臉書發文寫道，25日她接獲醫院通知丈夫在醫院，慌亂丟下3個熟睡的幼兒趕往醫院，看見丈夫渾身是血四肢幾乎被砍爛，忍不住崩潰大哭。

婦人說，丈夫開車載朋友前往虎尾鎮某會館，朋友下車後，對向有輛名車遭潑漆，車主誤認是丈夫所為，竟夥同6、7人持利器砍殺丈夫，事後才發現砍錯人了。

婦人指出，丈夫人還在加護病房，四肢肌腱全斷，醫院發出病危通知。曾幾何時純樸的地方惡霸橫行，家務事本不想公開，但她孤兒寡母無權無勢，希望請大家主持公道。

雲林地檢署認為，檢察官對動手3人聲請羈押，法官竟然無視被害人傷勢及案件情節重大，且嚴重破壞社會治安，給3人分別以5萬元、5萬元、10萬元具保，對此裁定極不認同，將研擬抗告事宜。