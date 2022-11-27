日本總教練森保一世界盃首戰雪藏大部分主力，在處於1球落後的情況，下半場陸續押上了進攻火力強大的球員瘋狂圍剿德國，完成了一場漂亮的逆轉勝。27日對陣哥斯大黎加，日本再度以半主力陣容應戰，只是結果卻不如預期，日本遭到哥國頑強抵抗而以1球落敗，錯失了大好晉級優勢，賽後日本球迷也難掩怒火，紛紛在推特宣洩不滿情緒，並指責森保一的先發人選有很大的問題。

此戰日本先發陣容大搬風，前場部分除了鎌田大地外全遭換下，有推特網友點出，「用初次登場且經驗不足的球員先發，很難讓事情順利進行吧？」此戰先發上陣的山根視來、守田英正、相馬勇紀、上田綺世及堂安律皆是生涯首度入選世界盃，而且只有堂安律有出賽紀錄，其他4人在首戰是作壁上觀的，森保一的決定確實非常大膽。

租借結束重回布萊頓懷抱的三笘薰，本賽季9場英超出賽取得1進球、1助攻的表現，是日本陣中少數腳法精湛、擁有身體對抗性的超級球星，儘管三笘薰首戰替補登場，也成功梳理了球隊進攻，不過迎戰哥國他還是沒有先發，就連日本球迷也搞不懂森保一對於用人的想法，「怎麼贏了德國，卻輸給哥斯大黎加，日本排出了一個糟糕的先發陣容。」

此外還有球迷直接點名表現不佳的相馬勇紀及上田綺世，認為大迫勇也、原口元氣比他們更值得進入日本隊。大迫勇也一直是日本出征世界盃亞洲區資格賽的不動先發人選，被認為是森保一的頭號愛將，在日本公布世界盃26人大名單前夕，大迫勇也所效力的神戶勝利船甚至還替他舉辦了記者會，只是入選名單出爐之後，大迫勇也卻出乎意料的遭到割愛，隨後甚至拒絕了進入世界盃替補名單，也代表日本若有球員傷出，大迫勇也並不會以替補身分前往卡達，森保一的決定似乎已經讓他傷透了心。

なんで三苫がスタートしなかった。誰か教えてください。



I thought Mitoma is perfect against low block team like Costa Rica. — yahallo (@yahalloVAL) November 27, 2022