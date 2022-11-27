胡瓜（中）深受婆媽粉絲喜愛。（民視提供）

籃籃被男粉絲告白。（民視提供）

節目《綜藝大集合》日前來到雲林虎尾，開場在專業健身教練江振愷帶領下，每個人搭配毛巾披掛在身上跳舞，主持群還與來賓一同秀出了「台灣最大的毛巾」，要來跟鄉親們玩遊戲，也提到虎尾出產毛巾外銷到全世界，是台灣之光。

主持群與來賓們一同示範超大毛巾使用方法，竟直接在錄影現場「蓋毛巾躺地而睡」，細緻又紮實的超巨大毛巾妥妥的蓋住每個人全身，讓人見識台灣毛巾業者的軟實力。在「蓋毛巾純聊天」，一群人躺在一起時，阿翔掀開毛巾想結束這場鬧劇，發現身旁的綜藝天王胡瓜不見了，轉頭一看，發現他與宋羽荮躺在地上，在毛巾的另一頭相聊甚歡，隨後大家合力把胡瓜請回位置，準備再蓋一次毛巾，沒想到再次將毛巾拉下時，胡瓜又跑到女藝人們中間，被抓包的胡瓜，只好義正嚴辭地說：「這就是多元宇宙啊！」

另外，現場也出現一位男生粉絲，正當大家好奇他的來歷時，他突然向籃籃表白，除了拿出寫真集要籃籃簽名外，還準備了一大束的玫瑰花，羞喊：「籃籃我喜歡你，可以當我的女朋友嗎？」真摯又認真，而籃籃雖然沒有答應表白，但承諾粉絲可以從朋友開始，並感謝他長久以來的支持。