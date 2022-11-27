新竹科學園區是科技業重鎮，高薪資吸引人才進駐，就有一名網友透過友人介紹，即將北上到新竹工作，好奇新竹是不是「生活沙漠」，貼文引起熱議，不少人都認證新竹交通問題比較扣分，但生活機能則是見仁見智。

原PO在Dcard發文表示，自己是南部人，在中部工作一段時間，近期因朋友介紹新竹的工作機會，年薪上看120萬，從沒到過新竹的他也好奇新竹真的只是賺錢的地方，「聽說新竹是生活沙漠，真的有這麼糟？」

不少網友紛紛留言，點名塞車問題很恐怖，「冬天下雨還沒有捷運，路塞爛」、「生活品質真的很糟，光每天竹科塞車就飽了」、「工作不到一年就放棄了，無聊是還好，但交通真的爛」、「新竹在科技業中全台食物最難吃、交通最爛、生活最無聊，以上這三項說沒有的都是新竹人在自慰而已」、「對，你只是在新竹工作，不是生活」、「巨城是你唯一的去處」、「笑死新竹人生好難」。

但也有人緩頰表示，「我覺得新竹人密度蠻高的，不過其實真的除了市區，其他地方還好」、「新竹市北區還是好吃的，但要自己發掘，還有真的沒有人逼各位來新竹」、「有心走進社區或好好認識新竹就不會無聊」、「喜歡爬山露營的話，新竹很多山可以去，吃飯也有好的只是貴」。