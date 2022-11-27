一名快40歲的大叔透露，自己近期暈爆公司的實習生，對方是大三的女學生，雙方年紀相差快20歲，他雖然知道對方應該對他沒興趣，但還是不斷獻殷勤，不過他日前發現她有男朋友，因此選擇放棄，文章曝光後，隨即引發網友議論。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，自己都快40歲了還對小妹妹暈爆，原PO的公司近期來了一個大三實習生，因緣際會下，由他來帶實習生，而對方也非常有禮貌，每天早上都會跟他打招呼說「早安」，下班前也會把完成事項寫在紙條上並貼在他的桌上，「重點是，紙條上面都還寫上我的名字，我這輩子除了我媽以外，我還真不知道有沒有女生寫過我的名字」。

原PO坦言，其實從第一天聽到實習生跟他說早安，自己就開始暈了，而且是「暈爆」，不只會開始想對她好，就連咖啡買一送一也會想問對方要不要喝，聽到實習生沒去過好市多就立刻去辦卡，甚至連最近的世足賽，原PO還特地開了一張有送愛爾達會員的卡，每天跟她回報比數。

原PO表示，「知道我們年紀相差很多，知道她對我其實沒興趣，但我竟然還是沒辦法克制一直想起她 ，現在生活裡莫名都是她的影子」。

不過所有愛慕最終都幻滅了，原PO在近日發現實習生原來有有男朋友了。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「早呀，最近想要買車捏」、「看完其實覺得有點可憐...」、「你的愛爾達應該是她男友在看」、「他男友：寶，最近上班上的還行嗎？女實習生：我上司人蠻好的」、「年齡不是問題，男生40保養得宜很有優勢，也是有女生只喜歡年紀比自己大很多的男生」、「看完其實蠻感動的，我現在也是暈船末期，但為了喜歡的人付出真的很快樂，即使知道沒有結果」。