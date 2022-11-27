美式賣場好市多的實惠產品吸引許多忠實會員。一位女網友近日逛好市多時，購買了好市多自有品牌科克蘭的3公升葡萄酒，沒想到開箱後才發現，葡萄酒居然是用袋裝，讓她驚呼「是血袋嗎？這個要怎麼喝它呢？」讓許多人了直呼「使用前請先詳閱說明書」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近她在好市多消費時，買了一瓶3公升的科克蘭加州卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）葡萄酒，回到家想品嘗時打開包裝沒想到差點暈倒，原來葡萄酒居然是用塑膠袋而非玻璃瓶進行包裝，「是血袋嗎？這個要怎麼喝它呢？」

一名女網友發現葡萄酒竟是袋裝，完全不知道如何順利開喝。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應「每次看這種文章，都只能表示：使用前請先詳閱說明書，終於懂廠商幹嘛印這句話了」、「先看一下盒子上面說明吧…」、「吊點滴，血液直接吸收，效果快又好」、「吸管啊，就跟小時候喝冬瓜露那樣」、「還好你不是買同款的白酒，會很像尿袋」。

另外有內行人指出，其實紙盒上有使用說明，品牌設計了一個虛線開口藏入水龍頭，消費者只要打開虛線、拉出水龍頭就能享用美味的紅酒。

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