前新竹市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，後因涉論文抄襲退選，改由綠委鄭運鵬接棒選到底，曾與桃園市長鄭文燦同框，喊出「桃園三結義」口號。如今鄭運鵬敗選，名嘴黃揚明引用《三國演義》經典誓詞「不求同年同月同日生，只願同年同月同日死」開酸，笑翻一眾網友。

林智堅在新竹市長8年任期將屆不到半年，在民進黨英系力挺下參選桃園市長，後為表決心更早早宣布辭去市長職務。怎料7月5日被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆他中華大學碩士學位論文涉嫌抄襲，黃揚明等人也接續指控他台大國發所論文同樣涉嫌抄襲同所研究生余正煌的碩士論文。

林智堅多次開記者會試圖澄清抄襲風波，鄭運鵬也擔任陪伴在旁的助講者，甚至被藍營酸講話時間超過林智堅，比林智堅還懂林智堅的論文。之後台大核定撤銷林智堅碩士學位，林智堅也隨之宣布退選，由鄭運鵬接棒代打，之後兩人與鄭文燦曾同框造勢，並喊出「桃園三結義」口號。

鄭運鵬接棒參選後一段時間，林智堅就暫時銷聲匿跡，後來復出時則以前新竹市長身分輔選民進黨新竹市長候選人沈慧虹，但非現任市長站台氣勢略顯尷尬。而鄭運鵬則被酸「走了個抄襲的，來了個挺抄襲的」，還被挖出曾赴陸經商時戶籍寫「中國台灣」，雖有鄭文燦加持仍居劣勢。

最終鄭運鵬大輸近13萬票，黃揚明27日在臉書發文，引用《三國演義》第一回〈宴桃園豪傑三結義〉中的經典誓詞開酸：於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰：「念劉備﹑關羽﹑張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天后土，實鑒此心。背義忘恩，天人共戮！」

網友看了也笑虧：「如今樹倒猢猻散」、「大哥最近忙著買碎紙機，等買到了，就呼叫二位賢弟幫忙碎紙好交接」、「小弟：大哥你論文怎麼跟我一樣出事了！二弟：兩位論文都可以找我幫你說」。