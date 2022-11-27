女星小S（徐熙娣）近日主持節目《小姐不熙娣》時，聽到小豬（黃沐妍）騎車跌傷的經驗，想起過去曾遇過類似的事，牙齒因此摔斷4顆，由於傷勢太過嚴重，徐媽誤以為許雅鈞對小S家暴，讓她又氣又好笑。

黃沐妍最近帶傷錄製節目《小姐不熙娣》，提到她騎公路車到市區購物，本來覺得平路不會比山坡路危險，未料還是出意外，輪胎行經地上的鐵軌而意外翻車，導致臉部破皮、渾身挫傷，連牙齒都被撞斷1顆、歪掉3顆，現場來賓光用聽的都覺得痛。

小S心有戚戚焉，回憶過去在河濱公園騎折疊式腳踏車，騎到一半離奇自摔，整個人飛出去，臉和身體多處受傷，牙齒還斷了4顆。小S懊惱地說，以前花了30萬矯正真牙，拆牙套後還被牙醫稱讚牙齒保護得很好，想不到卻因這場意外裝上假牙。

此外，小S分享事發當下，老公許雅鈞嚇到想幫忙扶起，但想起要先拍照「自保」，因為當時有流傳小S被家暴的謠言，果然送醫後，不少人都來關心，像是王偉忠就問：「丫頭，跟偉忠哥說，到底發生什麼事？摔車會摔成這樣？」連徐媽看到傷勢都忍不住懷疑女婿，要女兒坦白來龍去脈，「出什麼事了，要不要我去跟Mike（許雅鈞）談？」讓小S哭笑不得。

小S在2015年時騎車自摔。（圖／微博@小S）