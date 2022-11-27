前總統陳水扁今（27日）在主持的微微笑廣播網「有夢上水」公布台灣民意基金會董事長游盈隆選前3天預測的結果。除了金門爆冷門外，其他完全命中民進黨、國民黨、民眾黨及無黨籍所獲縣市。游盈隆表示，2022民進黨大敗，除了因2018年敗選產生許多「國民黨執政縣市」外，就是因為去年四大公投反撲的結果。其中，公投的反撲顯得格外諷刺。

游盈隆今(27日)在臉書粉專貼文表示，陳水扁公布一份開票前3天他所做的「2022六都16縣市選舉結果預估」：完全命中民進黨贏得哪些縣市外，除了金門爆冷門外，國民黨、民眾黨及無黨籍所獲縣市也完全命中。陳水扁確認此次他的預測「神準」，絕非馬後砲。

游盈隆對此透露「神秘方程式」，他表示，這個方程式只用兩個指標︰一個是「是否有現任優勢」；另一個是「四大公投反撲指標」，就可以幾乎百分之百預測成功。根據這兩個標準，預測成功率高達90.43%，只有澎湖、金門兩縣預測錯誤。

游盈隆指出，這個「神奇方程式」傳達一個清楚的訊息，那就是2022民進黨大敗，除了因2018年敗選產生許多「國民黨執政縣市」外，就是因為去年四大公投反撲的結果。相形之下，當民進黨還沈醉在去年「四大公投完封」勝利時，2022四大公投反撲效應的出現，格外顯得諷刺。