以《七月與安生》走紅兩岸的李程彬，最近又以新戲《她和她的她》受到矚目，他在戲中一人挑選小劉與李皓明兩種角色，外型相同，但個性和人格特質迵異，就連佩戴手表的習慣也不一樣。近日李程彬接受本報邀情進棚拍攝沛納海（Panerai）腕表時尚專題，分別以左右手佩戴腕表入鏡，藉此詮釋他在《她》劇中的雙重角色。

李程彬以一身帥氣正裝搭戴沛納海（Panerai）腕表，將手表戴在右手，呼應他在《她和她的她》中扮演李浩明的角色。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時，服裝提供／GUCCI提供）
李程彬以一身帥氣正裝搭戴沛納海（Panerai）腕表，將手表戴在右手，呼應他在《她和她的她》中扮演李浩明的角色。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時，服裝提供／GUCCI提供）

「浩明是個左撇子，他習慣右手戴手表！」李程彬笑說，為了詮釋浩明，他身穿淡藍色襯衫打上正式的領帶，並以右手佩戴沛納海藍色表盤Luminor Marina潛水表，臉上的表情也忍不住正經嚴肅了起來，猶如總裁上身，氣場逼人。

李程彬在《她和她的她》挑戰演技一人分飾兩角，將沛納海（Panerai）手表戴在左手，以符合小劉的角色設定。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時，服裝提供／GUCCI提供）
李程彬在《她和她的她》挑戰演技一人分飾兩角，將沛納海（Panerai）手表戴在左手，以符合小劉的角色設定。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時，服裝提供／GUCCI提供）

當李程彬換上另一套GUCCI緹花西裝時，則又是不一樣的時尚風情，他刻意以左手佩戴沛納海綠色表盤Submersible QuarantaQuattro ESteel Verde Smeraldo專業潛水表，在鏡頭擺出帥氣俏皮的POSE，加上一雙迷人電眼，像極劇中吊兒郎當、但又貼心護花的小劉。

聊到這兩個角色設定時，李程彬坦承為了區隔這兩個角色的不同，刻意花了不少功夫研究，有時為了趕戲，得在同一天內扮演浩明和小劉兩種角色，隨著劇情隨時切換，挑戰性很高，但也十分刺激。

李程彬笑說，為了讓人一眼就能看出差異，不僅服裝造型，就連說話的口音、神態都要跟著轉換，「上戲前我會先問周遭的人，我現在扮演什麼角色，如果答錯，就得再修正，或是加強角色的特！」

深受腕表藏家喜愛的沛納海（Panerai），今年新款腕表的表盤色彩更加豐富多元，其中又以綠色和藍色表盤最受歡迎，此外「環保」也是沛納海腕表的訴求與特色，今年推出採用再生鋼材eSteel打造的Submersible QuarantaQuattro eSteel腕表，將回收鋼材運用在腕表上，並予以量產，表冠護橋與表盤皆標示eSteel字樣，有深藍、灰色與綠色等多種款式，是年度的代表作品。

沛納海Submersible QuarantaQuattro專業潛水表 (PAM01229)，28萬元。（Panerai提供）
沛納海Submersible QuarantaQuattro專業潛水表 (PAM01229)，28萬元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina Carbotech碳纖維腕表 (PAM01661)，43萬5000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina Carbotech碳纖維腕表 (PAM01661)，43萬5000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible QuarantaQuattro ESteel VerdeSmeraldo專業潛水表（PAM1287），34萬1000元。（Panerai提供）
沛納海Submersible QuarantaQuattro ESteel VerdeSmeraldo專業潛水表（PAM1287），34萬1000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina精鋼腕表 (PAM01313)，24萬9000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina精鋼腕表 (PAM01313)，24萬9000元。（Panerai提供）

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#腕表 #李程彬 #沛納海 #表盤 #小劉