台北市第3選區（中山松山）立委補選本周五前須完成登記，國民黨27日（日）起已就黨內有意參選者、具實力選將與被推薦人選，與其他政黨可能對手展開互比與對比民調。黨務人士指出，人選最快周三出爐，經協調後將直接徵召參選。

黨務人士表示，北市3選區立委補選期程匆忙，推出人選必須符合「有一定知名度、與地方基層有接觸、具戰鬥力」等3個條件，讓選民投票時，直覺感受這個就是他要的人，這樣票才開得出來。

黨務人士說，只要民調結果出爐，確定最合適人選，若人選因種種因素婉拒參選，屆時就由黨務高層依民調結果與參選意願，介入協調，十顧茅廬取得最適人選首肯，不能讓國民黨失去這一席立委席次。

黨務人士指出，目前除放棄立委連任的現任台北市議員王浩，以及北市3選區前立委羅淑蕾均已表達參選意願，黨內人士推薦的立委鄭麗文與李貴敏外，甫連任成功的北市議員王鴻薇、徐巧芯，黨也主動納入民調評估。

至於對手可能人選，黨務人士說，目前被點名的民進黨台北市黨部主委吳怡農、台北市議員阮昭雄等外界傳出人選，民調過程也會進行對比實力了解。

黨務人士表示，參與北市3選區立委補選人選，國民黨會在周五規定登記截止日前宣布，並完成徵召作業。但黨務人士坦言，國民黨現在不怕沒有優秀人才，只怕合適人選參選意願低，而被推薦的具知名度、有才學戰將又與基層較無淵源。

黨務人士說，經地方九合一選舉後可發現，台北市選民不一樣了，對候選人有很高要求，在立委補選投票日緊湊下，國民黨提名人選除了要夠優秀，還要讓選民投票時直覺感受這就是他要的人，若人選還要選民去評價，票可能就開不出來。