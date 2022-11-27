台北市第3選區（中山松山）立委補選本周五前須完成登記，國民黨27日（日）起已就黨內有意參選者、具實力選將與被推薦人選，與其他政黨可能對手展開互比與對比民調。黨務人士指出，人選最快周三出爐，經協調後將直接徵召參選。

對此，前主播何啟聖在臉書表示，選舉是一時的，歡慶當選也只要一晚就夠了！明天就是立委補選登記的日子，民進黨好整以暇，磨刀霍霍；國民黨準備好了嗎？

何啟聖強調，接下來，還有南投的立委補選，如果還在為「勝之不武」的喜悅沖昏頭的話，可能真要被他不幸言中「搶了菜攤、輸了江山」！