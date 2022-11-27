111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，27日在輔大中美堂上演紀錄日，台灣師大打出一場17年來個人、團隊都堪稱經典的好球，賽前因對手球衣號碼不符，台師大三後衛彭柏樺兵不血刃先1罰中後，似乎也開啟了得分開關，全場先發34分鐘兩分球9投中9、三分球19投中9，外帶7罰中6，狂轟個人生涯單場新高51分、締造UBA男一級史上單場第二高分，幫助台師大131比54大勝德霖科大77分，撂下開季第3勝、累計3勝1敗，且一戰寫下6項團隊最高紀錄。

彭柏樺此役5項個人新猷含單場51分、三分球19投中9、兩分球9投中9命中率百分之百，第一節10投中9拿23分、以及單場0籃板；而UBA公開男一級史上單場最高分，是94學年預賽第二階段外卡賽（2005年12月24日、地點文化大學），台北科大105比93勝世新，當時台北科大大一射手呂政儒打滿40分鐘、飆9記三分球豪取57分，之後他轉學到北體（現北市大學），但57分歷經17年仍無人突破。

彭柏樺賽後說：「謝謝新教練李秉鴻，開賽前第一罰由我操刀，他本要讓張兆辰罰，因張兆辰說他罰中率有九成，我說我可是十成，才因此由我執行，沒想到手感打開、信心也來了，就勇於出手，且愈投愈準，得以一戰寫新猷。」彭柏樺補充，另外也得謝謝隊友林信寬，因他在第4節一度腳小扭時，攻守兩端林信寬都跳出cover他，尤其他手熱得發燙、就是想出手時，教練李秉鴻鼓勵：「儘量投吧！」

彭柏樺表示：「心中想的其實就是投籃，也真的做到，特別是一戰自我證明，更終於第一次超越老弟彭冠綸（輔大大二後衛射手），因從國中起，老弟表現就一直優於我，但今天的51分，老弟未來應該很難追上吧！」

台師大本戰勝分77分、彭柏樺飆51分，比賽紀錄表贏隊的「紅單 」，台師大教練李秉鴻直接交給彭柏樺保存，彭柏樺笑說：「這一張紅單我要珍藏，當成傳家之寶。」

台師大林信寬難得先從板凳出發，但17分、16籃板、12助攻、5抄截生涯首度完成「大三元」，因隊友狂飆51分只能當綠葉，林信寬仍替彭柏樺，表示：「我樂得當替補，因這種事可遇不可求，紅花及紅單，肯定都歸彭柏樺。」

台師大單場隊史團隊也寫下6項紀錄，包括單場131分、勝77分，單一球員得51分，外帶另一隊友「大三元」，個人9記三分球、第一節個人飆23分、第3節團隊飆41分。