超商微波食品推陳出新，往往都會推出新口味吸引民眾嘗鮮，就有一名網友抱怨，明明以前有許多好吃的口味，但現在都轉變為東南亞等較為酸辣的料理，讓他直呼越吃越不習慣。

一名網友在PTT女板發文表示，以前7-11微波食品的口味比較偏日式、台式、歐式，結果現在整個轉向變成「東南亞形狀」了，出了一堆叻沙、打拋豬、綠咖哩等料理，讓他想挑比較台式的口味都找不到，直呼「什麼時候口味變成這樣了，越來越吃不習慣」。

貼文引起網友熱議，「台灣東南亞人越來越多，不意外」、「台灣就是東南亞啊不然咧」、「7-11的四神湯和油飯很好吃啊，日式、義式的都還有幾款有在賣，但是吃膩了」、「台式大多死鹹到不行，反觀瑪莎曼咖哩完全屌打」。

也有人認為東南亞料理確實好吃，「可是你說的那幾個我覺得比台式好吃耶」、「711打拋豬還不錯啊」、「綠咖哩超好吃」、「可是我喜歡吃耶，叻沙超好吃你試試」。

還有人分析推異國料理才能吸引客人，「台式路邊攤很多了，而且便利商店便當越來越貴，所以才會推一些異國風味的吧」、「台式還要去超商吃喔」、「你要買台式請洽萊爾富，超級台，還有豬腳飯、四神湯，印象中好像還有米糕」。